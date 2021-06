BR-Magazin-Tipp: Musik Frivoles und Fröhliches

Die Pariser gingen ins "Le Chat Noir", die Berliner ins Kabarett. Im legendären "Überbrettl" und auf anderen Bühnen spielte in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ein Unterhaltungsprogramm mit Artisten, Musikern, Sketchen, Tanz und Gesang. Die humoristischen Kabarett-Lieder stammten oft aus der Feder von Operettenkomponisten, den Unterhaltungsprofis jener Zeit. Für die "Operettenlounge im Studio 2" hat der Musikwissenschaftler Stefan Frey ein Programm aus diesen Liedern zusammengestellt. Stefanie Dietrich, Elke Kottmair und Ricardo Frenzel-Baudisch etwa singen Leo Falls "Schweinchen- Ballade" über eine quiekende Beziehung, Paul Linckes "Dirnenlied" über ein im Rotlichtmilieu verwehendes Leben oder Oscar Straus’ "Colombinens Untreue" über einen Eifersuchtstest. Andreas Kowalewitz begleitet am Klavier.

Die Musik erinnert nicht nur an die untergegangene Institution des 20er-Jahre-Kabaretts, sondern auch an die fast vergessenen Werke der Komponisten. Und sie lässt den Zeitgeist jener Jahre noch einmal spürbar werden: Es war eine Zeit, in der man über kleine Anzüglichkeiten lachte, sich für fesche Soldaten begeisterte und im Zweifelsfall immer den Frauen die Schuld an Beziehungskrisen zuschob.