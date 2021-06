BR-Magazin-Tipp: Kultur Kaputte Kinderseelen

Es passiert jeden Tag, überall in Deutschland: Kindesmissbrauch. Das ist nicht nur ein Verbrechen, das die Kinder für den Rest ihres Lebens zeichnet, sondern auch ein lukratives Geschäft – die Kinderschutzorganisation Unicef schätzt, dass mit Kinderhandel und Kinderprostitution weltweit mehr Geld verdient wird als mit Waffen. Das Erste zeigt zum Thema am 20. Januar den vom Bayerischen Rundfunk koproduzierten Film "Operation Zucker. Jagdgesellschaft" – die Fortsetzung eines Thrillers, der vor zwei Jahren mit großem Erfolg lief. Protagonistin Karin Wegemann (Nadja Uhl) hat das LKA nach den Geschehnissen von "Operation Zucker" verlassen und unterrichtet an einer Polizeischule. Eines Abends begegnet sie dem investigativen Journalisten Maik Fellner.

Seit Jahren ist der Kinderhandel in Deutschland Fellners Thema, doch seine Artikel bewirken nichts. Fellner setzt Wegemann unter Druck, erzählt ihr von einer 14-jährigen Zeugin, die ihn auf die Spur eines Kinderhändlerrings in Potsdam gebracht hat. Die Hinweise sind so konkret, dass Wegemann sich dem nicht entziehen kann. Sie lässt sich nach Brandenburg versetzen, um mit ihrem Kollegen Ronald Krug (Mišel Mati?eviæ) vor Ort zu ermitteln. Schon während des auf Tatsachen beruhenden Films haben die Zuschauer in einem Live-Chat Gelegenheit, Redakteurin Stephanie Heckner, Produzentin Gabriela Sperl und der Expertin Julia von Weiler Fragen zum Thema zu stellen.