BR-Magazin-Tipp: Humor Neckereien am Nockherberg

In Bayern gehört er zur Fastenzeit wie die Kostüme und Krapfen zum Fasching – der Starkbieranstich auf dem Nockherberg in München. Wie jedes Jahr begleitet das Bayerische Fernsehen das Derblecken mit zahlreichen Sendungen: Am Sonntag vor dem Anstich blicken Ursula Heller und Werner Schmidbauer in "Bayern, Bier und Politik" zurück auf die Höhepunkte der Bußpredigten und Singspiele der vergangenen Jahre. Unter anderem zeigen sie Ausschnitte aus dem Programm vom letzten Jahr, als sich die bayerischen Politiker mitsamt Bundeskanzlerin Angela Merkel versehentlich ins All schossen und auf diese Weise zu Flüchtlingen wurden – ein Thema, das die Politik inzwischen in einem Maße beherrscht, wie es sich das Singspiel-Team um Marcus H. Rosenmüller und Thomas Lienenlüke damals wohl nicht vorstellen konnte.