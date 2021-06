New Music Award Sprungbrett in die Musikwelt

In der Musikwelt so richtig durchstarten – davon träumen viele junge Musiker. Für eine Nachwuchsband kann das jetzt Wirklichkeit werden: beim New Music Award, der am 9. Oktober in Berlin verliehen wird. Neun Finalisten müssen auf zwei Bühnen live ihre musikalischen Qualitäten vor einem großen Publikum präsentieren, danach entscheidet eine Jury darüber, wer die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen darf. Verliehen wird der Award von den jungen Radioprogrammen der ARD, deren Macher monatelang Blogs durchstöbern, Konzerte besuchen und Demotapes anhören, um danach jeweils ein besonders vielversprechendes junges Musiktalent ins Rennen um den New Music Award zu schicken.