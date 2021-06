Die neuen Moderatoren der musikWelt Der etwas andere Mix

Die Vielfalt der Moderatoren und ihr persönlicher Musikgeschmack sind die prägenden Säulen der neuen "musikWelt" auf Bayern 2: Ex-Fußballprofi Mehmet Scholl, Bestseller-Autor Jan Weiler, Kabarettist Hannes Ringlstetter und Musikexpertin Dagmar Golle präsentieren abwechselnd ab 10. Januar jeden Sonntag um 14.05 Uhr (Wh. um 23.05 Uhr im "Nachtmix") ihre Lieblingsmusik. Mehmet Scholl stellt mit seinem Co-Moderator Achim 60 Bogdahn seine Favoriten aus der Indie- und Alternative-Musikszene vor. Bestseller-Autor Jan Weiler mag alles: Easy Listening, Elektro, Indie und Punkrock. Er wird in der Sendung aktuelle Themen aufgreifen und sie mit der passenden Musik kommentieren. Kabarettist Hannes Ringlstetter ist selbst Musiker und Songwriter. In seiner Sendung, in der es musikalisch "quer durch den Gemüsegarten von Neil Diamond bis Neil Young" geht, wird er auch Gäste begrüßen und deren Lieblingssongs spielen. Dagmar Golle ist hingegen off en für die Weltmusik: Denn sie hat, egal ob sie in Brasilien oder Afrika unterwegs ist, immer das Aufnahmegerät dabei, um Musik aufzunehmen. Also, einfach reinhören!