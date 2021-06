BR-Magazin-Tipp: Jugend Geballte Netzkompetenz

Was war die Woche über im Internet los, was bewegt die Menschen in ihren Timelines auf Facebook, Twitter, Instagram und Co.? Im Netz passiert in einer Woche so viel – vieles davon schafft es gar nicht ins Radio und Fernsehen. Diese Lücke schließt nun "Das Netzmagazin" auf B5 aktuell. Internetphänomene, Meme, Shitstorms – das Magazin ist der neue Wegweiser durch die Lebenswelt Netz.