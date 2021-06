BR-Magazin-Tipp: Wissen Spionagekameras im Tiergewand

Um die Geheimnisse wild lebender Delfine zu entschlüsseln, setzt der britische Filmproduzent John Downer ferngesteuerte Kameraroboter ein, die täuschend echt Tieren nachempfunden sind: Schildkröten, Thunfischen und Babydelfinen. Sie kommen den Delfinen so nah wie nie zuvor und zeigen sie aus bislang völlig ungewohnten Blickwinkeln. Die Delfine fallen auf die Verkleidung nicht herein. Ihr Echolot verrät ihnen, dass in den Tiergehäusen nichts Fressbares steckt. Doch sie erkennen ebenso rasch, dass von den tierischen Agenten keine Gefahr ausgeht, und lassen sie vertrauensvoll an sich heran.