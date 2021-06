Nashorn, Zebra und Co. Großstadtdschungel

Nela tobt. Das Eisbärenmädchen springt ihrer Mutter Giovanna in die ausgebreiteten Tatzen, beide plantschen und raufen im Wasser ihres Tundra-Geheges. Nobby, der Eisbärenbub, kaut derweil an Land auf einem Grasballen herum. Die Szenen sind entzückend – und Jens-Uwe Heins ist zufrieden, denn er und Kameramann Klaus Ripberger haben die Bilder im Kasten. "So nah kommen die Bären sonst selten an die Scheibe", erklärt Heins. Es ist acht Uhr morgens, der Zoo hat noch nicht geöffnet, das Team und die Tiere können sich ungestört annähern.

Die BR-Reporter Jens-Uwe Heins und Felix Heidinger begleiten die Eisbärenkinder im Münchner Tierpark Hellabrunn seit deren Geburt im Dezember 2013. Schon seit acht Jahren erzählen sie in der Familiensendung "Nashorn, Zebra und Co." Geschichten aus dem Tierpark. 400 Millionen Zuschauer haben sie mit 5.000 kleinen Zoogeschichten (verpackt in 203 Folgen) erreicht. Gerade ist eine neue Staffel mit 50 Folgen im Ersten angelaufen. Die Eisbärchen Nela und Nobby sind die knuddeligen Stars der Staffel, doch in den neuen Geschichten sind auch Löwen, Paviane, Tiger, Robben oder Erdmännchen vor der Kamera. Denn aus jedem Gehege gibt es etwas zu erzählen. Fünf Monate lang hat das Team dafür täglich im Tierpark gedreht – und dabei die Eisbären wachsen sehen.

Bärenmutter Giovanna beobachtet genau, was vor der Scheibe, die sie von den Menschen trennt, passiert. Als Tierpfleger Helmut Kern mit einem Eimer in der Hand erscheint, reckt sie ihren Hals. Hat er vielleicht ein Leckerli dabei? Sie kennt ihren Pfleger, und sie kennt auch die Reporter. Vorsicht und Respekt seien wichtig im Umgang mit Tieren, erklärt Jens-Uwe Heins, der wie sein Kollege Felix Heidinger Biologie studiert hat. Angst dürfe man nicht haben, aber man müsse stets bedenken, dass auch Tiere ihre Privatsphäre und den nötigen Abstand brauchten. Gebissen oder verletzt wurde in all den Jahren niemand – gepickt allerdings schon. Eine freche Pinguingruppe fand es unterhaltsam, Tonmann Abdel Zinell-Abdin wieder und wieder in die Beine zu zwicken. Doch normalerweise versteht sich das Team mit allen aus dem Tierpark – besonders natürlich mit den Pflegern. Da sind über die Jahre schon enge Freundschaften entstanden. Helmut Kern hat hinter den Kulissen der Polarwelt immer eine Tasse Kaffee für die Reporter übrig, etwa wenn sie auf den Elektriker warten, den sie gleich auf dem Dach der Polarwelt filmen werden.