BR-Magazin-Tipp: Musik Mythos Tenor

"Wisst ihr nicht, dass der Tenor kein Wesen von dieser Welt ist? Er ist eine Welt in sich!" So schrieb es bereits Mitte des 19. Jahrhunderts der Komponist Hector Berlioz. Glaubt man den Anekdoten und Witzen über Tenöre, sind sie eitel und dumm. Im Licht der Operngeschichte erscheinen sie als gefeierte Stars, als Ausnahmetalente: Sie sind die Helden und Liebhaber auf der Bühne und bekommen am Ende immer die Lady. Okay, fast immer. Mit hohem, kraftvollem Ton bewegen sie sich in stimmlichen Extremlagen – scheinbar unmännlich und doch voller Sexappeal.

Das sogenannte "Hohe C", der Spitzenton eines Tenors, lässt viele Damen im Zuschauerraum erschauern und sorgt auch dramaturgisch für Höhepunkte. In Donizettis "La Fille du Régiment" hat der Tenor in einer einzigen Arie gleich neun hohe Cs zu singen – eine Partie, die Luciano Pavarotti zu Weltruhm verhalf. Und wenn in Puccinis "Turandot" der Tenor zu seiner Arie "Nessun dorma" (Keiner schlafe!) ansetzt, steigert sich die Dramatik, bis es schließlich in einem strahlenden "Vincerò!" wie ein Stern am Spitzenton-Himmel aufleuchtet. Alle großen Tenöre haben diese Arie im Repertoire, denn sie ist ein absoluter Liebling beim Publikum. Der unvergessene und früh verstorbene Fritz Wunderlich sang sie 1958 in deutscher Sprache – und brillierte auch in zahlreichen anderen Partien.