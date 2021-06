Musikprogrammierung von BR-Klassik Guten Morgen, Mozart

Nennen wir sie Sabine. Sabine ist Lehrerin und muss jeden Morgen um sechs Uhr aufstehen. Zum Wachwerden braucht sie das fiese laute Weckerklingeln und eine Dusche, zum Frühstück Musik. Sie hört am liebsten BR-Klassik: Barocke Konzerte von Antonio Vivaldi oder Georg Philipp Telemann sind für sie musikalischer Kaffee – voller Energie für den Start in den Tag. "Man hat morgens eine bestimmte Lebenshaltung", erklärt Bernhard Neuhoff, der Leiter der Programmredaktion von BR-Klassik. "Leute, die sich von BR-Klassik wecken lassen, möchten den Tag mit etwas Positivem beginnen."

Neuhoff und fünf seiner Kollegen stellen die Musik für die morgendlichen Sendungen von BR-Klassik zusammen, in denen stets eine bunte Mischung von Stücken gespielt wird. "Allegro" startet von Montag bis Freitag um 6.05 Uhr in den Tag und bringt außer Musik auch Nachrichten, Wetter und aktuelle Wortbeiträge, Nachtkritiken, kurze Interviews und das Kalenderblatt "Was heute geschah".

Bei dieser Sendung ist die richtige Musikauswahl besonders wichtig. "Die Grundfarbe der Musik muss heiter sein", sagt Bernhard Neuhoff, "Sie darf auch mal in Moll sein, aber niemals deprimierend. Wir wollen die Hörer freundlich an die Hand nehmen." Die Klassiker Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven gehören mit den barocken Meistern Johann Sebastian Bach und Vivaldi zu den meistgespielten Komponisten im Morgen und dann Vormittagsprogramm mit der Sendung "Philharmonie" (9.05 bis 11.55 Uhr). Auch viele Werke der Romantik passen gut in die erste Tageshälfte: Auf Smetanas "Moldau" segelt es sich beschwingt in den Tag, Felix Mendelssohn Bartholdys "Schottische", Klaviermusik von Frédéric Chopin oder das Vorspiel zu Richard Wagners "Lohengrin" sorgen für einen guten Flow am Vormittag. Die Musik in "Allegro" und "Philharmonie" ist melodisch, ihre Rhythmen sind lebhaft und klar. Neuhoff sagt über sein eigenes Morgen-Lebensgefühl: "Ein Klavierkonzert von Mozart – was kann mir Besseres passieren?"

Sabine würde beim Zähneputzen am liebsten jeden Morgen Vivaldis "Frühling" hören. Soll sie aber nicht – denn sonst würde es schnell langweilig. Die Musikprogrammierung bei BR-Klassik hat strenge Regeln. Diese funktionieren genau umgekehrt zum Hitradio, in dem beliebte Stücke stündlich zu hören sind. Bei BRKlassik wird jedes Stück frühestens nach einer Woche wieder gespielt, in derselben Sendung darf es erst mit sechs Wochen Pause wieder laufen. Ausnahmen gibt es für Werke von Bach, Mozart und Beethoven. Der Spaß an bekannten Stücken und die Freude am Entdecken sollten immer richtig ausbalanciert sein. Neue Musik, Opern, Orgelmusik oder Jazz hingegen sind den meisten Hörern beim Frühstück oder bei der Fahrt ins Büro noch zu speziell. "Neue Musik ist für das Radio etwas ganz Wichtiges", sagt Bernhard Neuhoff. "Sie schlaftrunkenen Menschen um die Ohren zu hauen ist jedoch keine gute Idee. Damit würde man weder den Hörern noch der Musik gerecht werden." Und Opern? "Opern passen zum Essen." Die Vokalmusik-Sendung "Cantabile" kommt also um 13.05 Uhr. So hat jede Musik ihre Tageszeit.