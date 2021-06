BR-Magazin-Tipp: Musik Catharina die Große

An Nina Hagens Person scheiden sich die Geister, doch als Musikkünstlerin ist sie eine Instanz, das ist unumstritten. Die am 11. März 1955 unter dem Namen Catharina Hagen geborene Künstlerin hat den deutschen Punk ins Leben gerufen und die Neue Deutsche Welle losgetreten. Anfang der 70er-Jahre singt Nina Hagen, sie hat eine Operngesangsausbildung und vier Oktaven Stimmumfang, bereits mit eigener Band in der DDR. Ihr Kontakt zu Dissidenten gilt als politisch pikant, sie reist mit ihrer Mutter Eva Maria Hagen und Ziehvater Wolf Biermann 1976 aus. In Westberlin angekommen, gründet sie die „Nina Hagen Band“.