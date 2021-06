BR-Magazin-Tipp: Musik Musik am Karfreitag

Beethoven selbst bezeichnete es als sein "größtes Werk", mit dem er die Menschen "aus dem Herzen" berühren wolle: Im Rahmen der Osterfestspiele Salzburg kommt in der Karwoche seine Komposition "Missa solemnis" zur Aufführung. Es musizieren der BR-Chor und die Sächsische Staatskapelle unter der Leitung von Christian Thielemann. Für die Choreinstudierung zeichnet Peter Dijkstra verantwortlich. Die Solopartien singen Krassimira Stoyanova (Sopran), Christa Mayer (Mezzosopran), Daniel Behle (Tenor) und Georg Zeppenfeld (Bass). BR-Klassik überträgt das Konzert live. Zwei Tage später zur selben Zeit sendet BR-Klassik Leiden ohne Worte – "La Passió de Crist" von Ferrer Ferran. Eine sinfonische Dichtung über das Leben und Sterben Jesu in einer Neuaufnahme mit dem Polizeiorchester Bayern, vorgestellt von Stephan Ametsbichler. Im Musik-Feature am Feiertag gibt es musikalische Gedanken zum Karfreitag. So zeigte zum Beispiel der Filmmusik-Komponist John Williams ein untrügliches Gespür für musikalische Tiefe, als er 1993 die oscar-preisgekrönte Musik zum Film "Schindlers Liste" schrieb. Das Hauptthema trifft den Karfreitags-Gedanken zwischen Kontemplation, Klage und still implodierender Apokalypse.