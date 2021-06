BR-Magazin-Tipp: Musik Deutsch-deutsche Filmmusik

"Das Leben der Anderen" heißt ein Film, der das Leben in der DDR beschreibt, die Machenschaften der Stasi und die Versuche von Widerstand. In Anlehnung an diesen Filmtitel spielt das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Dirk Brossé im dritten "Mittwochs um halb acht"-Konzert dieser Saison ein Programm mit dem Titel "Das Kino der Anderen". Deutsche Kinogeschichte schrieben die Soundtracks von Gabriel Yared, Rolf Wilhelm, Ernst Roters oder Peter Gotthardt.