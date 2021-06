BR-Magazin-Tipp: Musik Unterwegs von Bayern bis Afrika

"Es gibt auf der ganzen Welt so viel spannende und berührende Musik. Natürlich sind manche Klänge auch ganz fremd für unsere Ohren, aber gleichzeitig gibt es so viele Berührungspunkte und Ähnlichkeiten. Das ist immer wieder überraschend", sagt Susanne Schmerda. Sie ist die Redakteurin der Sendung "Musik der Welt" auf BR-Klassik, in der Musik aus allen Ländern vorgestellt wird.