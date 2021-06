BR-Magazin-Tipp: Kultur Die Terrorzelle

Die Spiel?filmtrilogie "Mitten in Deutschland: NSU" erzählt die Geschichte des NSU aus drei Perspektiven: der Täter, der Opfer und der Ermittler. Drei unterschiedliche Regisseure arbeiteten an den Projekten. Für den dritten Teil "Die Ermittler" führte Florian Cossen Regie. Anna Maria Mühe spielt die Terroristin Beate Zschäpe, Florian Lukas den ? ktiven thüringer Zielfahnder Paul Winter. Er gerät mit seinen Kollegen in eine Zwickmühle zwischen Verfassungsschutz, V-Männern und Staatsinteresse und stößt bei den Ermittlungen auf unerwartete Widerstände. Der BR, Das Erste, der WDR und SWR waren an der Produktion der Spiel? lme beteiligt. Unmittelbar im Anschluss an den dritten Film am 6. April folgt die Dokumentation "Der NSU" von Stefan Aust. Ein großes Webspecial auf br.de und daserste.de vervollständigen ab Ende März die Sendungen.