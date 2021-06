BR-Magazin-Tipp: Leben Spaß am Werken

Judith Milberg und Florian Wagner haben eine gemeinsame Leidenschaft: Design, Einrichten und Wohnen. Für die Kameras packen sie selbst an, bauen Möbel, Lampen und andere Objekte nach ihren eigenen Ideen. Bislang wurden für das neue Do-it-yourself-Format "Milberg & Wagner" zwei Folgen produziert, in dem die beiden kreativen Köpfe ihr Können unter Beweis stellen: Sie entwickeln Einrichtungsideen anhand von realen Aufgaben von Zuschauern.

Familie Pflüger aus Gars am Inn im oberbayerischen Landkreis Mühldorf wünscht sich in der ersten Folge zwei Dinge: eine neue Garderobe und eine smarte Lösung für ihre Fernsehwand im Wohnzimmer. Getrennt voneinander ent-wickeln Milberg und Wagner ihre Ideen für diese Herausforderungen. Der Verlierer des Ideenwettstreits muss dem anderen bei der Umsetzung des Gewinnervorschlags helfen. Dank Anleitungen im Internet kann jeder Zuschauer selbst aktiv werden und die Ideen nachbauen. Die zweite Folge wird am 6. Januar um 19.45 Uhr gesendet.