BR-Magazin-Tipp: Leben Viva Mexiko

Der Film „Mexiko – Die Macht der Röcke“ begleitet zwei Studentinnen auf dem Weg in ihren Heimatort Juchitán. Die Stadt ist legendär: Seit mehr als 2.000 Jahren haben dort Frauen die Macht. Sie führen die Geschäfte und den Markt, ihnen gehört das Geld. Die Männer arbeiten und stellen her, was die Frauen verkaufen – einzigartig in der von Männern dominierten mexikanischen Gesellschaft.