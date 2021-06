BR-Magazin-Tipp: Wissen Für die Freiheit

In der Wirklichkeit sind Menschenrechte täglich in Gefahr. Sie werden ignoriert, bewusst gebrochen, von einigen Regimen systematisch außer Kraft gesetzt – an vielen Orten der Welt. Auch in Deutschland? Warum? Und wie lässt sich dies verhindern? Diese Fragen sollte man sich regelmäßig stellen, nicht nur am Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Dieser bietet jedoch einen guten Anlass, das Thema in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken.