BR-Magazin-Tipp: Humor Alle mal herschauen!

"Selfie" – so heißt nicht nur das neue Programm von Mathias Tretter, sondern auch die französische Bulldogge, die der frischgebackene Hunde-Versteher und Medizinkabarettist in seiner neuen Show live auf der Bühne hypnotisieren und in einen langhaarigen Deutsch-Türken verwandeln will. Tretter nimmt so den Zwang zur Selbstinszenierung in der postdemokratischen Gesellschaft aufs Korn. Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur, aber auch das Private sind dabei zunehmend Schauplatz der schamlosen Überhöhung des eigenen Ichs.