Feiern mit Bayern plus und BR Heimat Maifest im Park

Der BR – Studio Franken – lädt am Sonntag, 10. Mai, zu einem Fest mit den beiden Digitalsendern Bayern plus und BR Heimat ein. Von 11 bis 18 Uhr gibt es im Studiopark an der Wallensteinstraße in Nürnberg Live-Musik, Information, Unterhaltung – und natürlich auch Aktionen zum Muttertag. Der Eintritt ist frei.