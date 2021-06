BR-Magazin-Tipp: Humor Asül derbleckt

Mit säuerlicher Miene reagierten Ministerpräsident Horst Seehofer und der bayerische Finanzminister Markus Söder auf das diesjährige Derblecken am Nockherberg. Beim Maibockanstich im Münchner Hofbräuhaus darf zumindest Söder als Finanzminister und Chef der Brauerei selbst austeilen – aber er wird ganz bestimmt auch wieder einstecken müssen.

Wie in den vergangenen Jahren hält auch heuer Kabarettist Django Asül die Festrede und derbleckt die versammelte bayerische Politprominenz. Spitzzüngig und mit viel Witz teilt er in alle politischen Richtungen aus und verschont dabei niemanden. Da muss nicht nur Söder, sondern auch manch anderer "Großkopferte" seine Nehmerqualitäten beweisen. BR-Moderatorin Heike Götz fühlt den Derbleckten direkt nach der Rede auf den Zahn. Die Kapelle Josef Menzl aus Regensburg in der Oberpfalz untermalt die bitterböse Politikerschelte musikalisch. Das BR Fernsehen überträgt den Maibockanstich aus dem Münchner Ho räuhaus.