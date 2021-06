Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit Wunderwuzzi oder Weltverklärer?

Ein Naturbursche und Draufgänger, wettergegerbt und vorwärts gewandt – so haben viele Luis Trenker in Erinnerung. Er war der Mann, den "Der Berg ruft". Ein Tausendsassa (auf Österreichisch: "Wunderwuzzi"), der als Bergsteiger und Schauspieler, als Regisseur und Schriftsteller Erfolge feierte. Ein Bergfilmpionier, der in den 60er-Jahren eine zweite Karriere als launiger und schwungvoll gestikulierender Fernsehmoderator startete. Jüngere Nicht-Cineasten und Flachlandfreunde fragen sich wahrscheinlich gerade "Luis wer?". Ein Grund mehr, sich den Spielfilm "Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit" anzusehen, mit dem großartigen Tobias Moretti in der Hauptrolle. Die BR-Produktion stellt ausgerechnet den Abschnitt von Trenkers Leben in den Mittelpunkt, den der Südtiroler Bergfex als "finstere Zeit" bezeichnete, über die er nicht gern sprach – und in der er eine recht ambivalente Rolle spielte: die Zeit des Nationalsozialismus.

Trenker, 1892 in St. Ulrich in Gröden (Tirol) geboren und seit seiner Kindheit in den Bergen unterwegs, war ursprünglich Architekt. Seine Filmkarriere begann Anfang der 1920er-Jahre, als er bei den Aufnahmen zu Arnold Fancks Stummfilm "Der Berg des Schicksals" vom Bergführer zum Hauptdarsteller aufstieg. Der ursprüngliche Star des Films hatte keinerlei filmreifes Klettertalent an den Tag gelegt und wurde kurzerhand durch Trenker ersetzt. Es folgte ein steiler Aufstieg zum bildgewaltigen Bergfilmregisseur, -autor und -schauspieler, der erst während der Herrschaft des NS-Regimes ins Stocken geriet.

Der Film "Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit“ beginnt mit einer reichlich obskuren und bis heute nicht ganz geklärten Episode aus Trenkers Leben: 1948 fährt er zu den Filmfestspielen nach Venedig und versucht dort, die Tagebücher von Eva Braun als Filmstoff zu verkaufen. Pikantes Detail: Das Tagebuch hatte er zuvor selbst verfasst. In Rückblenden wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der den Krieg und Terror der Nazizeit wunderbar ausblenden kann und sich nur auf seine Arbeit konzentriert. Nebenbei gründet er eine Familie und hat eine Affäre mit Regisseurin Leni Riefenstahl (Brigitte Hobmeier). Um seine Filmprojekte realisieren zu können, scheut Trenker nicht vor Bittbriefen an Nazigrößen zurück. Gleichzeitig scheucht er aber mit genervter Dickköpfigkeit NS-Spitzel vom Set, die beklagen, dass zu viele Ausländer und Juden in seinen Filmen mitspielen.

Trenkers idealisierende Darstellung von Heimat, Krieg, Bergwelt und aufrechten Landbewohnern passte perfekt zur NS-Ideologie. Hitler und Goebbels waren große Trenker-Fans. Erst als er bei der Südtiroler Option zu lange zögerte, bis er sich für das Deutsche Reich und damit gegen Italien entschied, fiel Trenker bei den Nazis in Ungnade. Da half auch 1940 der Eintritt in die NSDAP nichts mehr.