BR-Magazin-Tipp: Kultur Picasso: "Kunst ist Dichtung"

"Sie erwarten von mir, daß ich Ihnen sage, daß ich Ihnen definiere: Was ist Kunst? Wenn ich es wüßte, würde ich es für mich behalten." Pablo Picasso (1881-1973) zählt zweifellos zu den wichtigsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Durch ihren besonderen Zugang zur Familie Picasso gelingt es den Autoren des Films, Hugues Nancy und Olivier Widmaier-Picasso, neue Einblicke in Picassos Kunst und in sein Privatleben zu vermitteln.