BR-Magazin-Tipp: Bayern Die stille Woche

In dieser neuen Folge der Reihe "Landgasthäuser" werden Bräuche und Fastenspeisen in der Karwoche vorgestellt. Da an den Kartagen auf Fleisch verzichtet wird, kommen in der Sendung Mehlspeisen und Fischgerichte zu Ehren. Diese lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen: Forellenfilet im Schinken- Eiermantel, Saiblings-Pflanzerl mit Frühlingsspinat, Kresse und Röstzwiebeln, Zanderfilet in der Kartoffelkruste, Duo von gebratenem Saibling und Zander sowie "Scheiterhaufen", ein Auflauf aus Semmeln, Äpfeln, Rosinen und Eiermilch.