BR-Magazin-Tipp: Jugend Eine kleine Kuhmusik

Die Idee, ein akustisches, unverstärktes Konzert in einem Kuhstall aufzunehmen, trug die Band um Stefan Dettl schon länger mit sich herum. Herausgekommen ist das geniale Konzert: "Kiah Royal". Fast Zen-mäßig spielen die Jungs umarrangierte LaBrassBanda-Songs unplugged. Ein Konzert an solch einem Ort, das verlangt eine ganz andere Aufgabenstellung von Dettl und seiner Band: Wild pulsierende Stücke wurden konsequent entschleunigt, der Band jegliche Elektrik entzogen. Der Laufstall für 80 Kühe wurde zart verkabelt und mit minimaler Beleuchtung ausgestattet. Und an zwei Tagen nahm die Band dann auf dem Futterplatz in der Mitte des Stalls Aufstellung zum Konzert.

Zwölf LBB-Originale erscheinen in teils völlig neuem Klanggewand. Dazu haben musikalische Gäste den Weg in den Stall im Höllthal gefunden: Aus Hamburg kam Rocko Schamoni, um mit der Band seinen Hit "Der Mond" vor die Kühe zu bringen, für Trio-Altmeister Stephan Remmler wurde dessen 80er-Jahre-Gassenhauer "Keine Sterne in Athen" in die Blasmusik überführt und Ex-Biermösler Christoph "Stofferl" Well gab passenderweise seinen Milchbauern-Solidaritäts-Rap "40 Cent" zum Besten.