BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Nachwuchs

Anlässlich des Festivals "Max Ophüls Preis" in Saarbrücken, das ein besonderes Augenmerk auf den Film-Nachwuchs legt, zeigt das Bayerische Fernsehen zwei Kurzfilmnächte zum Thema "Väter". Im ersten Teil geht es um sehr junge Väter. In dem vielfach preisgekrönten Film "Sunny" (Regie: Barbara Ott, D 2013, 28 Min.) ist ein junger Vater völlig überfordert mit seiner Rolle. Ähnlich ergeht es Leon in "Kinderspiel" (Regie: Lars Kornhoff, D 2010, 17 Min.). Der wird so jung Vater, dass er nicht mitentscheiden darf, was mit seinem Sohn passiert.