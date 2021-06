Landauer - Der Präsident Vergessene Legende

Der Zug rattert in Richtung München. Kurt Landauer steht mit einem Bekannten im Gang und sieht aus dem Fenster. Es ist das Jahr 1947. Das "tausendjährige Reich" liegt in Trümmern und Beschimpfungen wie "Drecksjude" gehen den Menschen noch leicht über die Lippen. Das wird Kurt Landauer, grandios gespielt von Josef Bierbichler, gleich merken, als sich ein unsympathischer Dickwanst an ihnen vorbei drängt. Landauer kommt gerade aus der Schweiz. Dorthin war er 1939 vor den Nazis geflüchtet. Jetzt will er nach New York, weit weg von seiner Heimat und den Menschen, die seine Familie auf dem Gewissen haben. Aber etwas hält ihn zurück, in München, wo er eigentlich nur noch das Visum holen muss – der Fußball. Der Verein. Sein Verein: der FC Bayern.