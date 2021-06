Generation Kriegsenkel Schweres Erbe

Oft stellen Enkel sich die Frage nach der Vergangenheit ihrer Großeltern während des Nationalsozialismus – und was diese Vergangenheit für ihre eigene Identität bedeutet – erst, wenn sie erwachsen sind. Dann sind die Großeltern schon nicht mehr am Leben. Häufig sind die eigenen Eltern auf der Suche nach der Wahrheit keine große Hilfe, stießen die "Kriegskinder" doch ihrerseits bereits auf Lügen, Abwehr, Ausreden und vor allem: Schweigen. "Das war halt damals so" – damit will sich die dritte Generation immer weniger abfinden.