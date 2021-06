Sonderkonzert des Münchner Rundfunkorchsters Karneval der Tiere

Ein sicherer Ort, Unterkunft und Nahrung, das sind die dringlichsten Bedürfnisse für Flüchtlinge. In den Erstunterkunftseinrichtungen werden diese Bedürfnisse erfüllt, aber auch die Seele braucht Nahrung – etwa in Form von Musik. Um ein wenig Freude in den Alltag von Flüchtlingsfamilien zu bringen, lud das Münchner Rundfunkorchester am 29. Oktober zu einem Konzert 350 Flüchtlingskinder und ihre Familien ins Studio 1 im Münchner Funkhaus.