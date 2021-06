Kofelgschroa Die Wilden aus Oberammergau

Die Selbstbehauptung und Selbstfindung vier junger Burschen in ihrer Auseinandersetzung mit der Welt der Etablierten, mit der Musikindustrie, mit ihrer Lebensplanung, findet ihren Ausdruck in der Musik, die sie machen. Sie ist unverstellt, kraftvoll, echt. Und sie kommt an.

Kofelgschroa aus Oberammergau gehört zu den angesagtesten Bands in Bayern und darüber hinaus. Sie spielen Neue Volksmusik, einen wilden Heimatsound mit Blasmusik und Akkordeon, singen politische, lustige, absurde oder auch traurige Texte ebenso wie traditionelle Lieder. Matthias Meichelböck spielt Tenorhorn, Michael von Mücke Flügelhorn und Gitarre, sein Bruder Martin von Mücke Helikontuba, Maxi Pongratz Ziehharmonika. Die vier Musiker transportieren ein Lebensgefühl, in dem sich vor allem junge Menschen wiederfinden. Ihre Musik ist für Kofelgschroa ihr Gegenentwurf zu einer Welt, in der Leistung, Erfolg und Konformismus zählen. Mit ihren teils absurden Liedtexten schaffen sie ironische Distanz zu allem, was (scheinbar) richtig und Erfolg versprechend ist, und widersetzen sich so jeder Formatierung. Genau das macht sie so interessant und eröffnet Vermarktungschancen, denn nichts ist derzeit so kostbar wie alles Echte, Authentische.