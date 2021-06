BR-Magazin-Tipp: Leben Königliche Urlaubsorte

Auch Könige reisen, wenn sie Urlaub haben, mal hierhin und mal dahin. Im Unterschied zu den meisten Bürgern ihres Landes besitzen Monarchen neben der Residenz in der Hauptstadt aber auch noch ein Sommerrefugium. Dieses ist oft so idyllisch gelegen, dass die royalen Familien immer wieder dorthin zurückkehren. Meist verbringen sie ihre großen Ferien in den Sommerresidenzen. Ihre Lage entscheidet darüber, wie man seine Freizeit gestaltet. Das alles hat mit Traditionen, mit Sicherheitsüberlegungen aber auch mit Repräsentationsaufgaben zu tun. Denn letztlich befinden sich die gekrönten Häupter immer im Amt. Rolf Seelmann-Eggebert, der ARD-Adelsexperte, hat für seine Fernsehreihe vier Sommerresidenzen von königlichen Familien besucht.