BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln

Benedikt will deshalb weg, er träumt davon, bei den Wiener Sängerknaben aufgenommen zu werden. Das schafft er auch. Glücklicher ist er dort nicht, im Gegenteil. Der Konkurrenzkampf unter den Jungen ist hart, die Schüler behandeln den Neuling grob. Doch dann schöpft Benedikt neue Hoffnung: Als er erfährt, dass die Sängerknaben eine Tournee nach Amerika planen, setzt er alles daran mitzufahren. Die USA, so glaubt er, wären seine Chance, seinen Vater zu finden, den er nie kennengelernt hat. Benedikt weiß kaum etwas von ihm, er kennt nur seinen Vornamen. Das einzige, was er von ihm besitzt, sind ein Foto – und eine Melodie, die sein Vater für seine Mutter komponiert hat und die sie Benedikt immer als Schlaflied vorgesungen hat. Es in den Chor für die Amerika- Tournee zu schaffen ist jedoch alles andere als leicht. Talent allein reicht dafür nicht. Doch Benedikt hat Glück: Er freundet sich mit dem Vater seines Kapellmeisters Max an, der ihm dabei hilft, die Familie wiederzufinden, die er nie hatte. Das Erste zeigt den vom Bayerischen Rundfunk koproduzierten Film "Kleine große Stimme" am 30. Dezember um 20.15 Uhr.