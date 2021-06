Klassik zum Staunen Kein Kinderspiel

Das Münchner Rundfunkorchester bietet unter dem Namen "Klassik zum Staunen" eine Vielzahl verschiedener Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien an. Mit altersgerecht gestalteten Programmen und Moderationen werden die jungen Konzertbesucher in die Welt der klassischen Musik eingeführt. Im Rahmen der Konzerte für Schulklassen erhalten die Lehrkräfte vorab Informationen zum Programm und Ideen zur Vorbereitung im Unterricht, die Kinder und Jugendlichen werden bei Probenbesuchen und Instrumentenvorführungen an die Besonderheiten der Arbeit eines Orchesters herangeführt. Familien lernen das Orchester beim jährlichen Kinder- und Familientag im BR-Funkhaus ganz persönlich kennen – und neuerdings auch mit "Mitten im RO", wenn Kinder sogenannte Hörerplätze mitten im Orchester gewinnen und im gleichnamigen Videopodcast das Orchester und seine Projekte hautnah erleben können.

Im Februar 2015 lädt das Münchner Rundfunkorchester Kinder ab 6 Jahren und ihre Eltern ein, die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart zu entdecken. Fast ein Drittel seines Lebens war der Komponist auf Reisen. Schon in frühen Jahren spielte das Wunderkind vor Adeligen in ganz Europa. Dafür nahm er beschwerliche Fahrten mit der Kutsche auf sich. Doch in der Fremde lernte das begabte Kind erstaunliche Dinge. Vor allem aber hörte Wolfgang Amadeus viel Musik und komponierte auch eigene Werke. Die Konzertbesucher gehen mit Mozart auf die Reise und hören seine Musik und spannende Geschichten dazu an, wunderbar erzählt von Gerd Anthoff. Das Münchner Rundfunkorchester bietet unter Leitung von Lorenzo Viotti eine kleine Auswahl aus Mozarts Schaffen dar. Ausschnitte aus seinen Opern "Die Zauberflöte", "Die Entführung aus dem Serail" und "Figaros Hochzeit", seine Symphonien und Tänze stehen auf dem Programm. Natürlich dürfen auch seine musikalischen Scherze nicht fehlen. Das Münchner Rundfunkorchester freut sich auf die jungen Konzertbesucher.