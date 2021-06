BR-Magazin-Tipp: Jugend Punk schwarzweiß

"Killing in the Name"von Rage Against The Machine auf dem Klavier. Noch dunkler, noch düsterer, noch mystischer. Dann überraschend weich, klassisch, verspielt und wieder zurück zum dunklen Anfang. Gänsehaut pur. Kai Schumacher steht auf solche Transkriptionen – musikalische Umarbeitungen für eine andere Besetzung, in seinem Fall für Klavier. "Transcriptions" heißt deshalb auch seine aktuelle CD mit Songs von Rage Against The Machine, The Prodigy oder Nirvana.