BR-Magazin-Tipp: Musik Klassik-Fiesta auf der Plaza

Sich an einem lauen Sommerabend unter freiem Himmel von Top-Orchestern und Klassikstars unterhalten lassen – "Klassik am Odeonsplatz" macht’s seit nunmehr 15 Jahren möglich. Heuer zaubert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Pablo Heras-Casado einen spanischen Abend auf den Platz vor der Münchner Feldherrnhalle. BR-Klassik und das Bayerische Fernsehen übertragen live in Radio und Fernsehen und sind auch via Video-Stream bei der "Spanischen Nacht" dabei. Dirigent Heras-Casado, 1977 in Granada geboren, war schon mehrfach zu Gast beim Symphonieorchester und wird im Herbst die Saisoneröffnung übernehmen.