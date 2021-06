BR-Koproduktion im Kino Gegen den Strom

Die BR-Koproduktion hatte ihre Premiere im Februar bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin. Jetzt ist "Elser – Er hätte die Welt verändert" auch in den Kinos zu sehen. Der Film zeigt die Geschichte eines Handwerkers, der erst kein Mitläufer sein will und sich schließlich entscheidet, gegen den Diktator aktiv zu werden. Seine Überzeugung wankt auch in den qualvollen Verhören (als Nazi-Schergen: Burghart Klaußner und Johann von Bülow) nach der Verhaftung nicht.