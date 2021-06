BR-Magazin-Tipp: Leben Die Kinder von Golzow

Auf Anregung seines Filmdozenten Karl Gass entwickelte Winfried Junge die Idee einer Langzeitbeobachtung. Seinem Dreh-Team gefielen die kleinen ABC-Schützen. So fing alles an. Die Politik wirkte mit am Drehbuch – zum Teil anders als geplant. Deshalb filmte Winfried Junge die Kinder über den Fall der Mauer hinaus. Unterstützt von seiner Frau Barbara und vielen anderen Mitarbeitern dokumentierte er Schulzeit, erste Liebe, Berufsausbildung, Familie, Um- und Aufbrüche – bis heute. Es entstand das Porträt einer Generation.

ARD-alpha gelang es, diese Aufnahmen zu bekommen und zeigt diese ab dem 29. Mai auf dem Freitagsfilm-Sendeplatz um 20.15 Uhr. Die ersten vier Teile, die am 29. Mai ausgestrahlt werden, zeigen die Kinder in den 60er-Jahren: im Kindergarten, an ihrem ersten Schultag, beim Spielen und ersten Ausflügen, als Elfjährige, wo sie so aufgeschlossen sind, wie sie sich später nie wieder zeigen werden und als 14-jährige Teenager. Am zweiten Golzow-Abend werden die Kinder zu Erwachsenen: Abschlussprüfungen und Entscheidungen stehen an. Und um 21.05 Uhr folgt eine erste, 100-minütige Gesamtsicht auf achtzehn Jahre Leben im Oderbruch.