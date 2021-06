BR-Magazin-Tipp: Wissen Brennen soll sie!

Nach Verhör und Folter gestanden die angeklagten "Hexen": Unzucht mit dem Teufel und Abkehr von Jesus Christus. Dass sie den Nachbarn krank gezaubert und den Hagel herbeigehext hätten, der die Ernte verdarb. Zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert starben schätzungsweise 60.000 Menschen in ganz Europa als gläubige Christen unschuldig auf dem Scheiterhaufen. Das geistliche Fürstentum Bamberg war eines der Zentren der Hexenverfolgung. Den Höhepunkt erreichten die Hinrichtungen in den Jahren zwischen 1612 und 1632. In dieser Zeit wurden allein in Bamberg auf Betreiben der Fürstbischöfe rund 1.000 Menschen Opfer des Hexenwahns der frühen Neuzeit. 1627 wurde hier sogar ein eigenes Hexengefängnis gebaut, das Male?zhaus.