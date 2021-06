BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Zielstrebig und unabhängig

Um Abstand zu gewinnen, zieht Käthe ohne ihn in eine Künstlerkolonie auf dem Monte Verità am Lago Maggiore. Aus der Not heraus erschafft sie hier eine Spielzeugpuppe, wie man sie noch nie gesehen hat: mit natürlichem Gesichtsausdruck und lebhafter Mimik. Was folgt, ist eine Blitzkarriere. Doch der phänomenale Erfolg von Käthes handgefertigten Puppen ruft unliebsame Nachahmer auf den Plan.