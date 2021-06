Kavalier der alten Schule Interview mit Jonas Kaufmann

Der Tenor Jonas Kaufmann geht mit dem Münchner Rundfunkorchester auf Tournee. "Du bist die Welt für mich" heißt sein Programm aus Operettenmelodien und anderen Highlights der Unterhaltungsmusik der 1920er-Jahre. Damals war der Tenor Richard Tauber der Superstar des Genres und feierte rauschende Erfolge mit den Werken des Komponisten Franz Lehár. Tour-Auftakt ist am 15. April in Köln. Am 10. Mai sendet BR-Klassik eine Aufzeichnung des Abends in München. Das BR-Magazin hat Jonas Kaufmann gefragt, was den Zauber der Operette ausmacht.

BR-Magazin: Warum, denken Sie, erleben die Operette und andere Unterhaltungsmusik der 1920er-Jahre gerade eine Renaissance auf der Bühne?

Jonas Kaufmann: Wie bei allen Wiederentdeckungswellen kann man bei der Frage nach dem „Warum“ nur spekulieren. Es kommen sicherlich mehrere Faktoren zusammen: Es handelt sich in der Regel um Gute-Laune-Musik, meist sind es schöne Melodien, oft sind es auch charmante oder witzige Texte. Dann der geschichtliche Hintergrund: Die Jahre der Weimarer Republik gehören halt zu den künstlerisch fruchtbarsten des 20. Jahrhunderts; Rundfunk und Tonfilm haben in diesen Jahren zu einer unglaublichen Produktivität und Kreativität geführt. Eng damit verknüpft ist der Nostalgie-Faktor. Und schließlich der Charme der erotischen Anspielungen und Zweideutigkeiten: Jeder weiß, was gemeint ist, aber man wird nicht mit der Nase drauf gestoßen. Das alles zusammen ergibt ein sehr attraktives Genre.

Was begeistert Sie persönlich an Operetten?

Meistens die Qualität der Musik, oft auch die des Textes. Gerade die Operetten der späten Phase, zumal innovative Mischungen von Singspiel, Operette und Revue wie "Im Weißen Rössl" oder "Die Blume von Hawaii" auch textlich einen ganz eigenen Charme haben.

Oft heißt es, einige Operetten-Arien seien schwieriger zu singen als manche Arie der Oper. Was ist Ihre Erfahrung?

Wenn es um Johann Strauß, die großen Erfolge von Emmerich Kálmán und die Tauber-Lehár-Serie geht, dann sind Operetten- Arien eindeutig schwieriger. Tauber- Hits wie "Dein ist mein ganzes Herz" oder "Freunde, das Leben ist lebenswert" fordern den Sänger mindestens genauso wie eine Arie von Puccini. Meist kommen noch zwei Dinge erschwerend hinzu: Erstens sollte die Stimme bei aller Kraft doch so flexibel sein, dass man die zärtlichen und süßen Kavalierstöne genauso mühelos hervorbringt wie die "heldischen" und mitreißenden Phrasen. Und zweitens muss man immer wieder achtgeben, dass man nicht vom üppigen Orchester zugedeckt wird. Zum Beispiel geht bei den schönen Melodien von Lehár und Kálmán oft der ganze Streicher-Apparat mit.

Der Tenor Richard Tauber, ein Star der 20er-Jahre, war – unter anderem – besonders gut darin, die von Franz Lehár für ihn komponierten Koloraturen zu singen. Waren oder sind Sie versucht, die legendären "Tauber-Verzierungen" wiederzubeleben?

Diese berühmten und beliebten "Tauber- Schleifen" haben einen unwiderstehlichen Reiz, doch wäre es ein Fehler sie buchstabengetreu zu reproduzieren. Vielmehr geht es darum, beim Singen eine ähnliche Leichtigkeit zu erreichen, die es einem erlaubt, solche Verzierungen scheinbar spontan anzubringen.

Während einer Opernaufführung spielen Sie eine Rolle mit bestimmten Gefühlen und Haltungen. In welche Rolle und Gefühlslage versetzen Sie sich bei den Konzerten mit dem Operettenprogramm?