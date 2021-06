BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Happy Birthday, Jerry Lewis

Was treibt den Komiker Jerry Lewis an? Worin besteht seine Kunst, Menschen zum Lachen zu bringen? Wie war das mit der "Liebesgeschichte" zwischen Dean Martin und Jerry Lewis – und warum kam es zur "Scheidung"? Wie eroberte der Komödiant Hollywood? Und warum wird er von den einen geliebt und von den anderen gehasst? Das sind einige der Fragen, denen der Filmemacher Eckhart Schmidt in seinem 2006 in Las Vegas, Los Angeles und New York gedrehten Dokumentarfilm mit und über Jerry Lewis nachgeht.