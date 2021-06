BR-Magazin-Tipp: Musik Jazz erzählt die Zeitgeschichte

"50 Jahre Jazzfest Berlin": Das ist mehr als eine hübsche Zahl. Es bedeutet auch einen weiten zeitgeschichtlichen Bogen. 1964 wurde dieses weltberühmte Festival zunächst als einmalige Veranstaltung gegründet. Im Herbst 1964 besuchte der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King die Stadt – und steuerte zum Jazzfestival ein Geleitwort bei, in dem er die Rolle des Jazz für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung hervorhob. Das erste Jazzfest war so erfolgreich, dass daraus eine Dauereinrichtung wurde.

Das aktuelle Programm verspricht spannende Erkundungen, die die historischen Ereignisse mit aktuellem Jazz verbinden. Die WDR Big Band präsentiert mit dem Sänger Kurt Elling ein Programm mit dem Titel "Freedom Songs". Der britische Saxofonist und Rapper Soweto Kinch reflektiert in seiner Musik sozialkritische Themen. Die Wiederentdeckung der vier Kurz- Opern "Die Engel" von Ulrich Gumpert und Jochen Berg verknüpft sich inhaltlich mit dem Fall der Mauer. Als Festivalpremiere wird der Gitarrist Elliott Sharp ein Projekt auf die Bühne bringen, das als "Tribute to Martin Luther King Berlin 64" den Berlin- Besuch Kings mit aktuellen Tönen und Gedanken in Beziehung setzt. Zudem gibt es bei diesem Festival viele Musiker der gegenwärtigen internationalen Szene zu hören, etwa den Pianisten Jason Moran, das Quartett der deutschen Schlagzeugerin Eva Klesse, das Hedvig Mollestad Trio, Aki Takase, Brass Mask, Free Nelson Mandoomjazz und Saxofonstar Benny Golson. BR-Klassik und Bayern 2 senden eine Nacht lang die Festival-Highlights.