BR-Magazin-Tipp: Wissen Auf der Suche nach neuem Eiweiß

Proteine sind Grundbestandteil einer gesunden Ernährung. Die meisten Menschen in der westlichen Welt decken ihren Bedarf über Fleisch und Milchprodukte. Doch in jüngster Zeit häufen sich die Forderungen nach neuen Proteinquellen. "IQ" beleuchtet in zwei Sendungen die Alternativen: Am 2. Februar dreht sich im Wissensmagazin alles darum, wie der weltweite Fleischkonsum minimiert werden kann. Denn der steigt seit Jahrzehnten an. Immer mehr Tiere stehen in den Ställen, und sie brauchen immer mehr hochwertiges Eiweiß-Futter, während Menschen in anderen Teilen der Welt nicht mal ihren Mindestbedarf an Proteinen decken können. Fleisch ist für sie unerreichbarer Luxus. Und gerade dort wird die Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten weiter wachsen. Als neue Proteinquellen bieten sich Insekten an oder Pflanzen, die Fleisch ersetzen. "IQ" erklärt, woran die Wissenschaft in dieser Hinsicht derzeit forscht.