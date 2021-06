BR-Magazin-Tipp: Kultur Archipel der Kontraste

Bei der Frankfurter Buchmesse dreht sich heuer alles um 17.000 Inseln. Aus so vielen Eilanden besteht Indonesien, das diesjährige Gastland, das mit seiner Vielfalt reichlich Stoff für die Messe bietet: Im größten muslimischen Land leben 250 Millionen Menschen – Moslems auf Java, Stammeskulturen auf Sulawesi, Hindus auf Bali und Christen auf Flores. Sie sprechen 400 Sprachen, zwei Drittel sind jünger als 30. Regenwälder, Reisfelder und die Millionen-Metropole Jakarta – all das ist Indonesien. Die unterschiedlichen Kulturen spiegeln sich auch in der Literatur wider, die genauso facettenreich ist wie das Land selbst. Cornelia Zetzsche ist fürs "radioThema" quer durch Indonesien gereist und hat dort mit bekannten Schriftstellerinnen und Schriftstellern gesprochen: mit der Bestseller-Autorin Ayu Utami, die mit sexueller Offenheit provoziert, mit Oka Rusmini, die vom hierarchischen Leben auf Bali abseits der Touristen-Routen erzählt, mit dem Großstadt-Rapper Michael Johani und der Roman-Autorin Laksmi Pamuntjak. Letztere hat ein düsteres Kapitel indonesischer Geschichte zu Literatur gemacht: die Jahre 1965/66, als General Suharto die Macht ergriff und in einem Massaker eine Million Sympathisanten und Mitglieder der Kommunistischen Partei ermorden ließ.