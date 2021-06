BR-Magazin-Tipp: Wissen Den Krebs besiegen

Als im Januar 2015 in Heidelberg ein unheilbar kranker Krebspatient kerngesund den Medien präsentiert wird, stehen anschließend im Deutschen Krebsforschungszentrum die Telefone nicht mehr still. Alle wollen wissen, woher diese sagenhafte Heilung kommt. Die Antwort: Immuntherapie. Noch immer sterben allein in Deutschland jährlich 225.000 Menschen an Krebs. Doch das soll sich jetzt ändern: Tatsächlich bietet die Immuntherapie für einige Krebsarten Hilfe. Die Überlebenszeiten verlängern sich, bösartige Tumore verbreiten sich nicht mehr, werden kleiner oder verschwinden.