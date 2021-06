BR-Magazin-Tipp: Humor Lach ned!

Der Deutsche Kleinkunstpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für Kabarett und Kleinkunst. In diesem Jahr wurde in der Sparte Kabarett Christoph Sieber ausgezeichnet, ein studierter Pantomime, der schon immer viel mit Sprache anfangen konnte und diese mit Witz und Verstand einzusetzen weiß. Seit Jahren geht der Franke Matthias Egersdörfer (Foto, oben) unbeirrt seinen Weg. 2010 erhielt er den Förderpreis, 2015 nun den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kleinkunst. Ein begnadeter Grantler, der sich an den Fragen des Lebens mit einer für sein Publikum bisweilen schwer zu ertragenden Direktheit abarbeitet.