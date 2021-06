BR-Magazin-Tipp: Humor In heikler Mission

Im 90-minütigen Spielfilm zur Vorabendserie „Hubert und Staller“ ermitteln die Wolfratshauser Vollblutcops "Unter Wölfen": Nach dem Mord am Münchner Polizeipräsidenten werden die beiden zu den Ermittlungen wegen Drogenhandels und Erpressung hinzugezogen, in die die Kollegen aus München selbst verwickelt zu sein scheinen. Ab 7. Oktober sind die beiden dann wieder wie gewohnt wöchentlich im Einsatz und kümmern sich etwa um den gar nicht so toten Bauer Lorenz.