BR-Magazin-Tipp: Wissen Ich und mein Holz

Wer immer noch meint, aus Holz zimmere man höchstens Baumhäuser für Kinder, liegt völlig falsch. Heute entstehen aus Holz Hochregallager, die so groß sind wie zwei Fußballfelder, 100 Meter hohe Windräder, die besser halten als die aus Stahl, und Wohnhäuser für 50 Familien. Holz erlebt derzeit einen wahren Entwicklungsboom, und die Gründe sind in Zeiten von Erderwärmung und Ressourcenknappheit offensichtlich: Holz ist als Rohstoff erneuerbar, speichert viel CO2, ist regional verfügbar und viel leichter als Stahl oder Beton. Unis und Firmen forschen an neuen Verfahren und Produkten, um den Holzbau voranzutreiben, berichtet Isabelle Hartmann in "IQ".

"Faszination Wissen" hat einen der Holz-Trendsetter besucht: Hermann Kaufmann. Der Architekt und Professor für Holzarchitektur an der TU München stammt aus einer Zimmermannsfamilie im Bregenzerwald – eine Gegend, die berühmt ist für ihre traditionellen Holzhäuser. Kaufmann weiß noch um weitere Vorteile von Holz-Bauten: Ein Architekt kann sie optimal planen und dank moderner Technik in der Fabrik vorfertigen lassen. So entstehen wetterunabhängig große Bauteile, die auf der Baustelle nur noch zusammengesetzt werden – schneller und mit viel weniger Lärm und Schmutz verbunden als beim herkömmlichen Bauen. Noch sind Großbauten aus Holz in der Experimentierphase, doch eines der Risiken, die vermeintlich besonders große Feuergefahr, haben aktuelle Forschungsergebnisse bereits widerlegt. Seither dürfen Holzhäuser immer höher werden. 2017 entsteht in Wien mit 84 Metern das höchste Holzhochhaus Europas.