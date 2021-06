Ausgezeichnet Preisgekrönte Hörfunkproduktionen

Medienpreis Luft- und Raumfahrt

Bei der zehnten Verleihung des renommierten "Medienpreis Luft- und Raumfahrt" im Oktober 2014 wurde zum ersten Mal eine Kindersendung ausgezeichnet. Der Preis in der Kategorie Hörfunk ging an Kristina Richter für ihre radioMikro- Sendung "Kristina träumt vom Fliegen" auf Bayern 2 im Juli 2013. Darin erklärt die Autorin ihren jungen Hörern spielerisch physikalische Gesetze und lässt sie Freizeitaktivitäten rund ums Fliegen hautnah erleben.

Otto-Brenner-Preis

Gleich zwei BR-Produktionen gewannen dieses Jahr den renommierten Otto-Brenner- Preis für kritischen Journalismus: Der dritte Preis ging an Sebastian Strube für sein Feature "Crowdwork. Vom Enstehen der digitalen Arbeiterklasse", das im "ZündfunkGenerator" auf Bayern 2 gesendet wurde. Der Autor zeigt, wie Büroarbeit mittels Digitalisierung in viele kleine Arbeitsschritte zerlegt und von Menschen überall auf der Welt via Internet für Cent- Beträge abgearbeitet wird. Eva Achinger erhielt den Newcomer-Preis für ihr Feature "Black Box Forensik – Patienten in Fesseln" im Funkstreifzug auf B5 aktuell. Darin blickt die Autorin hinter die Kulissen der forensischen Psychiatrie in Bayern und macht auf viele Missstände aufmerksam.