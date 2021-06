BR-Magazin-Tipp: Leben Alles aus Austria

Wer kennt sie nicht, Köstlichkeiten wie die weltberühmte Sachertorte oder das Wiener Schnitzel. Österreich ist ein wahres Paradies für Feinschmecker. In dieser Folge von "herzhaft & süß" zeigen Sternekoch Alfons Schuhbeck und Meisterkonditorin Angelika Schwalber, dass die wahren Naschkatzen in Österreich beheimatet sind und dass das Nachbarland noch viel mehr an kulinarischen Gaumenfreuden zu bieten hat.